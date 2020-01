Pedro Sánchez se sotmet des d'avui al seu tercer debat d'investidura en tres anys

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se sotmet des d'avui al seu tercer debat d'investidura en poc més de tres anys, els dos primers fallits, ja que cap d'aquestes dues vegades, al març del 2016 i al juliol passat, va aconseguir la majoria del Congrés per ser investit.

Paradoxalment i malgrat no haver sortit victoriós fins ara en cap debat d'investidura, Sánchez és president del Govern des del juny del 2018 gràcies a que és també el primer cap de l'Executiu que ha arribat al Palau de la Moncloa gràcies a una moció de censura.

No obstant això i excepte una gran sorpresa d'última hora, tot indica que el secretari general del PSOE sí que en sortirà victoriós aquest cop gràcies al seu acord amb Unides Podemos, el PNB i altres partits, i l'abstenció anunciada per ERC, si no canvia de parer per la inhabilitació de Torra.

De fet, serà el BNG qui permetrà amb el seu únic vot la investidura de Pedro Sánchez, bé amb l'abstenció o amb el sí, que continuava ahir negociant amb el PSOE a canvi de «compromisos concrets» per a Galícia. El vot de Néstor Rego era clau després que el Partit Regionalista de Cantàbria canviés dijous el sentit del seu vot, pel seu desacord amb el pacte PSOE-ERC, i Teruel Existe anunciés el seu suport a Sánchez. La portaveu dels nacionalistes gallecs, Ana Pontón, va dir ahir a Santiago de Compostel·la que hi havia avanços en les converses amb el PSOE, encara que faltaven «serrells encara per perfilar». «Nosaltres treballarem per aconseguir actuar amb responsabilitat en un moment important, però també és evident que Galícia hi ha de ser present», va declarar Pontón. Coalició Canària, per la seva banda, va decidir ahir que s'abstindrà en la investidura de Pedro Sánchez.