Sánchez advoca pel diàleg amb Catalunya per deixar enrere la via judicial

El candidat a la investidura, Pedro Sánchez, ha subratllat aquest dissabte que el diàleg és "l'única via possible" per resoldre el "conflicte" català i ha assenyalat que aquest diàleg ha d'estar "emparat" per la Constitució per deixar enrere la via judicial.

"Obrim un diàleg honest emparat per la seguretat que atorga el nostre marc legal", ha dit Sánchez en el seu discurs d'investidura, en què ha considerat que cal deixar enrere la "judicialització del conflicte" i "reprendre el camí de la política" .

El president de Govern en funcions ha insistit que cal recomençar i reprendre aquest diàleg en el moment en què "els camins es van separar" i que "els arguments" d'uns i altres "van deixar d'escoltar-se".

"Reprendre el camí de la política, deixar enrere la judicialització del conflicte", ha assenyalat Sánchez, que creu que les properes generacions mereixen viure en "un país unit en la seva diversitat, no fracturat i confrontat".

Ha considerat "innegables" els diferents sentiments que hi ha a Catalunya i ha reconegut que en els últims anys hi ha hagut un "abandonament" i "incapacitat" per resoldre aquest conflicte, que també ha justificat per les "debilitats i desgastos del sistema autonòmic" que cal "corregir".

"Avui existeix en un sector ampli de la població catalana un sentiment de greuge respecte de les institucions centrals ... Hi ha un altre sector igualment ampli de la població catalana que se sent ignorat o tractat injustament per les institucions de la seva pròpia terra. I existeix, en altres punts d'Espanya, un rebuig a les acusacions que fan alguns líders independentistes sobre l'Espanya Constitucional. Jo m'incloc entre ells ", ha resumit.

El president en funcions s'ha mostrat convençut que els espanyols volen que se superin les "tensions territorials" i ha considerat que "la clau de la cohesió consisteix precisament en compatibilitzar sentiments diversos sota unes mateixes regles de respecte".

Així mateix, el candidat a la investidura ha recordat que la de Catalunya és una "crisi heretada" que el PSOE assumeix amb "lleialtat constitucional i responsabilitat institucional" per "tornar a la política un conflicte polític" i "deixar enrere la deriva judicial que tant dolor i fractura ha causat ".

I ha demanat a tots els partits "fer pinya per reconstruir la cohesió danyada" al voltant d'una proposta d'Espanya diversa.

Sánchez ha reconegut el valor dels símbols però ha posat l'accent en què, segons ell, el patriotisme consisteix en "la recuperació del bé comú" i en que és el públic el que uneix i vincula a la societat.

I ha apel·lat així mateix al diàleg entre totes les forces per resoldre altres problemes que afecten els ciutadans i que "no distingeixen entre esquerres i dretes".

"No demanarem a ningú que renunciï als seus principis, només que renunciïn al seu sectarisme", ha assegurat Sánchez, que ha assenyalat "la injustícia, l'odi i el fanatisme" com els enemics de el futur Govern. E