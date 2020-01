Torra comunica que recorrerà al Suprem i demana que no s'executi la seva inhabilitació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dissabte un escrit a la Junta Electoral Provincial de Barcelona on li comunica que presentarà un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-lo, ja que considera que vulnera els seus drets fonamentals. En l'escrit, Torra ha avançat que sol·licitarà al tribunal la mesura cautelaríssima de suspensió de la resolució de la JEC. Per això, ha demanat a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que s'abstingui d'executar l'acord fins que el Suprem no resolgui el recurs, per no vulnerar el seu "dret a la tutela judicial efectiva".

En l'escrit, el president explica que aquest divendres a les 18.03 hores se li va notificar per correu electrònic "un avanç" de l'acord de la JEC que ordena a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que se'l declari vacant com a diputat al Parlament un cop se li notifiqui "íntegrament" el contingut de la resolució. Torra ha remarcat que divendres no li van fer arribar ni el text íntegre de l'acord ni dels sis vots particulars.

Torra ha avançat la seva intenció de presentar un recurs contenciós administratiu "de protecció de drets fonamentals" davant del Suprem un cop rebi la notificació "forma i íntegra" de la resolució de la JEC. En aquest recurs, sol·licitarà la mesura cautelaríssima de suspensió de la resolució.

El president també informa a la Junta Electoral Provincial que, quan hagi presentat el recurs i demanat la mesura cautelaríssima, li comunicarà formalment.