Torra impulsa per a avui un ple urgent per ser ratificat al Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir que havia sol·licitat al president del Parlament, Roger Torrent, la convocatòria d'un ple «urgent i extraordinari» per a avui per pronunciar-se i rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que «vulnera la llei». Poca estona després, Torrent anunciava en un tuit la convocatòria del ple extraordinari a les 5 de la tarda i que inclourà la compareixença de Torra. Prèviament, encara sense hora determinada, es reuniran la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus per donar compliment al tràmit. El ple començarà amb la intervenció de Torra i el seguiran tots els grups i partits de la cambra. El reglament preveu que el president pugui replicar els portaveus i s'obriria així un nou torn d'intervenció per als grups.

Durant la seva compareixença d'ahir, el cap del Govern va indicar que presentarà tots els recursos possibles davant d'una decisió «autoritària» i «irregular». Torra va subratllar que mentre el Parlament no digui el contrari «seguiré sent diputat i president de la Generalitat» i que exercirà les funcions del càrrec. El president del Govern va comparèixer acompanyat de tots els consellers després d'haver celebrat un Consell Executiu extraordinari.

El president de la Generalitat va iniciar la seva intervenció denunciant la posada en marxa d'un «nou cop d'estat contra les institucions catalanes». Va dir que la JEC s'ha atribuït «unes funcions que no li pertoquen interpretant l'execució d'una sentència judicial que no és ferma». «Volen treure i posar presidents deixant de banda la democràcia. Em dec al Parlament de Catalunya. Ara és l'hora de reforçar les institucions», va argumentar. «Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré essent diputat i president de Catalunya i exercint les funcions del meu càr-rec. Soc diputat del Parlament i president de Catalunya», va reivindicar.

Torra va lamentar que la JEC hagi «inhabilitat» el president d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat i va dir que és un «altre atac gravíssim que demostra que vivim en una democràcia tan sols aparent». «El meu compromís amb Catalunya és ferm i decidit. No hi ha solució per a Espanya si continua la via més contundent de la repressió. Avui es vol alterar la voluntat democràtica de Catalunya», va avisar.