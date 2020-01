Arrimadas acusa Sánchez d'«humiliar-se» davant ERC

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, va acusar el candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, «d'humiliar-se» davant d'ERC pel fet de no haver rebatut les afirmacions del portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, al debat. Segons Arrimadas, l'acord PSOE-ERC per facilitar la investidura és una «infàmia» i va instar els diputats socialistes a saltar-se la disciplina de vot per impedir-la.

La portaveu de Cs ha demanat «valentia» als diputats socialistes i ha remarcat que «un càrrec públic no justifica tanta humiliació». «Hi ha dignitat en molts socialistes», va dir, i va afirmar que el fet que no es produeixi la «humiliació» està «a un valent», ja que la diferència entre els vots afirmatius i negatius és de dos escons.