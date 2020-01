Bolívia investigarà si els funcionaris espanyols portaven passaports falsos

La Fiscalia boliviana iniciarà una investigació per verificar si els funcionaris espanyols implicats en l'incident que va derivar en l'expulsió de diplomàtics d'aquest país i de Mèxic van entrar a Bolívia amb passaports falsos. Les indagacions prenen com a punt de partida «informacions de la premsa espanyola que estableixen que aquestes persones van arribar al país amb passaports falsos», va explicar el fiscal general de l'Estat bolivià, Juan Lanchipa.

Paral·lelament, el ministre del Govern de Bolívia, Arturo Murillo, va anunciar un acord amb càrrecs de Vox per investigar si hi va haver pagaments a Podem amb diners públics bolivians i demanarà citar a Bolívia polítics espanyols com Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, Íñigo Errejón o Baltasar Garzón. «Hem coincidit en aquesta investigació que sorgeixen nexes entre el MAS i polítics espanyols. Per això hem decidit coordinar esforços amb Vox per a la investigació d'aquests casos d'òbvia malversació de diners dels bolivians», va afirmar Murillo.

Per altra banda, Bolívia acudirà novament a les urnes el 3 de maig per elegir el seu president i vicepresident i renovar l'Assemblea Legislativa, després dels fallits comicis d'octubre passat que van ser anul·lats.

Les eleccions se celebraran «el primer diumenge del mes de maig», va explicar el vocal del Tribunal Suprem Electoral (TSE) de Bolívia Oscar Hassenteufel a Sucre, la capital constitucional i seu de l'òrgan judicial de Bolívia.

La convocatòria als comicis i el calendari electoral seran publicats demà, va afegir Hassenteufel, després d'assistir a Sucre a un acte del Tribunal Constitucional. El president de TSE, Salvador Romero, va explicar que els detalls del calendari electoral es coneixeran en els propers dies i que una eventual segona volta, si fos necessària, es duria a terme «en un termini no major a 45 dies després de la primera».