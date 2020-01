Casado portarà Sánchez als tribunals si no actua perquè Torra deixi la presidència

El líder del PP, Pablo Casado, va carregar durament contra el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, per voler configurar «un Govern contra l'Estat» i va garantir que la seva formació s'oposarà a aquesta «operació d'enderrocament constitucional». De fet, no va descartar la via judicial quan va amenaçar de portar el socialista als tribunals si no actua perquè Quim Torra deixi de ser president de la Generalitat com ha decidit la Junta Electoral Central (JEC).

«Ara només importa Espanya i Espanya no es rendirà», va proclamar Casado en un discurs contra Sánchez a la sessió d'investidura. El líder del PP també va cridar als constitucionalistes a unir-se per frenar els plans de Sánchez després del seu pacte amb els independentistes. Després de qualificar de «govern de malson» el gabinet que vol conformar Sánchez, va avisar-lo que aquest Executiu serà el seu «epitafi polític» perquè el seu pacte amb ERC «trenca la sobirania nacional» en «acceptar una consulta d'autodeterminació». «És vostè una mentida amb potes. És un president fake», va proclamar, recordant les promeses que va fer en campanya electoral i denunciant les seves «mentides».

Casado va afirmar que Torra ja ha dit que «no pensa reconèixer» la decisió de la JEC que l'inhabilita. Davant d'aquest «desacatament», va preguntar a Sánchez si permetrà que hi hagi un president autonòmic en «oberta rebel·lia enfront de l'Estat». «Si Torra no cessa del seu càrrec, hauria d'iniciar el requeriment de compliment de la seva obligació constitucional i, si no l'acata, hauria d'activar immediatament l'article 155 de la Constitució», va demandar, per avisar Sánchez que si no dóna aquest pas podria incórrer en prevaricació.

El president del PP també va aprofitar el seu torn de paraula per alertar Sánchez que les mesures econòmiques incloses en el programa per un govern en coalició amb Unides Podem provocaràn «el desviament del dèfici, el deute i la despesa». Casado apunta que aquestes mesures que causaràn un «atur masiu i la fallida de la Seguretat Social». També va lamentar la «pujada brutal dels impostos» i la derogació de la reforma laboral aprobada per Mariano Rajoy el 2012.