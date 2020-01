Les dificultats de Pedro Sánchez per a la investidura

?La sorpresa en la jornada de debat d'investidura va ser el canvi de posició de l'abstenció al no de la diputada de Coalició Canària (CC) al Congrés, Ana Oramas, a la investidura de Pedro Sánchez. L'abstenció ha reduït a només dos vots la diferència entre els partidaris i detractors de Sánchez a la presidència.

Per la seva banda, un dels suports de Sánchez, el diputat de Teruel Existe, Tomás Guitarte, va aprofitar per denunciar que la seva formació està rebent una «gran pressió» perquè no donin suport a la candidatura de Pedro Sánchez a la presidència. Guitarte ha volgut deixar clar en la seva intervenció que Teruel Existe «és un moviment ciutadà de gent normal i del carrer» que ve de diferents ideologies, tant de dreta com d'esquerra. De fet, van aparèixer pintades en contra del diputat de Teruel Existe a façanes de dues de les pedanies de Cutanda i Navarrete del Río.

A la votació prevista per a avui, el candidat per liderar el Govern central, Pedro Sánchez, té l'adhesió dels seus 120 diputats, els 35 d'Unides Podem, els sis del PNB, els tres de Más País i els altres tres que sumen Teruel Existe, Nueva Canarias i el Bloque Nacional Gallego. La suma dels suports es tradueix en 167 escons, el que no serà suficient per ser triat a la primera votació, en la qual s'exigeix arribar a la majoria absoluta (176 vots).

Per contra, el bloc del no suma ara 165 escons: els 88 del PP, els 52 de Vox, els 10 de Ciutadans, els 8 de Junts per Catalunya, els dos de la CUP, els dos d'Unió del Poble Navarrès, un de Fòrum Astúries, un del Partit Regionalista Càntabre i l'últim que va sumar ahir arran de la decisió d'Ana Oramas, el de Coalició Canària.