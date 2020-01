ERC avisa Sánchez que si no crea la taula de diàleg no hi haurà legislatura

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va advertir a Pedro Sánchez que, si no compleix amb la creació de la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat pactada a l'acord per a la seva investidura, tampoc hi haurà legislatura.

En la seva intervenció a la sessió d'investidura va situar aquesta condició com a mesura per fer que «el PSOE compleixi» i, després de puntualitzar que seria «molt clar en aquest punt», «si no hi ha taula no hi ha legislatura».

Rufián va recordar que ERC ja ha fet això «abans», que suposaria donar per trencat l'acord, i va insistir que «pot tornar a fer-ho» perquè si la creació d'aquesta taula no es compleix «no s'estarà estafant un partit, a Catalunya».

Paral·lelament, l'executiva d'ERC va decidir mantenir la seva abstenció després de les decisions de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar el president català, Quim Torra, i impedir que l'exvicepresident català Oriol Junqueras sigui eurodiputat.