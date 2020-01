L'Iran avisa que la mort del seu comandant tindrà conseqüències «en els propers anys»

El president iranià, Hassan Rouhani, va advertir als Estats Units que les repercussions per l'assassinat del comandant de la Guàrdia Revolucionària Qasem Soleimani tindran el seu ressò a la regió ara i en els propers anys. «Els nord-americans no s'adonen del gran error que han comès, els efectes d'aquest error els veuran no només avui sinó al llarg dels propers anys», va destacar Rouhani durant la seva visita a la família de Soleimani.

El comandant de la Força Quds, encarregada de les missions de la Guàrdia Revolucionària a la regió, va morir divendres juntament amb diversos dirigents de la milícia xiïta iraquiana Multitud Popular en un bombardeig selectiu dels EUA a Bagdad. Després de l'atac, les autoritats iranianes, entre elles el seu líder suprem, Ali Khamenei, van clamar venjança, tal com també va prometre el president de l'Iran a la família de l'influent general mort.

No s'espera, però, una resposta imminent i l'objectiu poden ser aliats regionals dels EUA com Aràbia Saudita i Israel. El portaveu de les Forces Armades iranianes, Abolfazl Shekarchí, va avançar que l'Iran «evitarà prendre mesures precipitades», però que la venjança serà «aclaparadora».

Segons Rouhani, l'atac perpetrat divendres a Bagdad pels EUA «romandrà a la història dels seus majors crims inoblidables contra la nació de l'Iran». El president va destacar que Soleimani «no era només un comandant de guerra i un important planificador d'operacions, sinó que també era un polític i un estrateg excepcional i talentós». Per això, va assegurar que «els joves iranians seguiran el camí» traçat pel comandant de la Força Quds i que a l'Iran «es crearan si Déu vol desenes de generals Soleimani». «Sens dubte, si els EUA eren odiats abans, avui és molt més odiat tant entre la gent de l'Iran com la de l'Iraq», va afegir al·ludint que també al país veí el general era molt influent.

Milers de persones es van reunir a la plaça Palestina del centre de Teheran per retre homenatge al comandant entre plors i càntics de dol, així com per condemnar el seu assassinat.

Molts van portar estendards fúnebres i fotografies de Soleimani, entre ells Motahare Tehrani, de 29 anys i estudiant en un seminari xiïta, que va explicar que el general «no va ser un ésser humà com els altres sinó un pensament i un estil de vida». «Nosaltres continuarem el seu camí educant correctament els nostres fills amb l'esperit de valentia del general», va afirmar la dona, que va augurar que la seva mort serà venjada per «tot el món de l'islam», des del Iemen al Líban, Iraq i Síria.



Funerals a Bagdad

A Bagdad es van celebrar els funerals dels vuit morts en l'atac selectiu, entre els quals hi ha, a més de Soleimani, el vicepresident de la Multitud Popular, Abu Mahdi al-Muhandis. El cos del comandant serà traslladat en les properes hores a l'Iran, on se celebraran entre avui i dimarts honres fúnebres a diverses ciutats, inclosa Teheran i la seva ciutat natal, Kerman, lloc en el qual està previst el seu enterrament.

Per part seva, l'OTAN va decidir suspendre «temporalment» les seves activitats d'entrenament de l'exèrcit i les forces de seguretat iraquianes, després de l'operació nord-americana que va matar al país àrab el comandant de la Força Quds dels Guardians de la Revolució iraniana.

A la cimera de l'OTAN del juliol del 2018, els líders aliats van donar llum verd a una nova missió de formació i assessorament a l'Iraq destinada a entrenar els instructors de l'Exèrcit i les forces de seguretat, complementària de la feina de la coalició internacional que combat el grup terrorista Estat Islàmic (EI), liderada pels Estats Units. El portaveu de l'OTAN Dylan White va destacar que la suspensió temporal dels entrenaments no suposa la fi de la missió.