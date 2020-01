Pedro Sánchez perd la primera votació d'investidura al no obtindre majoria absoluta

El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest diumenge, tal com estava previst, la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, que no ha obtingut la majoria absoluta necessària per ser investit en primera votació.

Sánchez ha obtingut 166 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions, per sota dels 176 vots afirmatius que es requereixen perquè el Congrés el designi president del Govern.

El candidat del PSOE ha obtingut un vot menys dels previstos inicialment a causa de l'absència per malaltia de la diputada del grup d'Unides Podem Aina Vidal, tot i que no ha tingut influència en el resultat.

Si no hi ha cap absència a la segona votació, Sánchez espera obtenir 167 vots afirmatius per superar la segona volta amb un estret marge de només dos diputats, amb l'ajut de les 18 abstencions d'ERC (13) i EH Bildu (5). Els 165 'no' són de PP (89), Vox (52), Cs (10), Navarra Suma (2), PRC (1), JxCat (8), la CUP (2) i CC (1).

El ple es reprendrà dimarts a les 12 h amb un nou debat en format reduït que culminarà amb una nova votació on el president en funcions només necessitarà més vots afirmatius que negatius per a ser investit.