El PNB demana diàleg per arribar a un acord pel que fa a l'àmbit territorial

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va advertir que la «mera imposició o l'apel·lació a la llei» només porta a «l'enconament del problema i a la inestabilitat institucional», i va insistir que la via és «el diàleg i l'acord des del reconeixement de la pluralitat» que desemboqui de manera pactada en un acord que modifiqui l'ordenament jurídic i sigui ratificat pels ciutadans.

«Si es vol normalitzar la situació cal reconèixer que existeixen diferents sentiments de pertinença nacional. La lletra amb sang no entra, això ja ho va intentar Franco», va argumentar Esteban, que va demanar a Sánchez la valentia suficient per «avançar per portes que encara no s'han explorat». També va carregar contra les decisions de la JEC i va augurar que el Parlament Europeu rebutjarà els suplicatoris.

Esteban va defensar l'abandonament de la judicialització, «que només ha portat dificultats per trobar solucions polítiques». En la seva intervenció al Congrés, també va lamentar l'ús «obscè» que s'ha fet de la justícia en la lluita partidista.