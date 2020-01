Sánchez vol superar «la deriva judicial» per resoldre el «conflicte» a Catalunya

El president de Govern en funcions i candidat a revalidar el càrrec, Pedro Sánchez, va assegurar, ahir, en el debat d'investidura, que per resoldre el «conflicte català» la llei «per ella sola no és suficient», i va defensar el diàleg «dins de la Constitució» per «superar la deriva judicial», que, va dir, «tant dolor ha causat a la societat catalana i espanyola» i de la qual va culpar el PP. En el seu discurs, Sánchez va anunciar la taula de diàleg bilateral que ha pactat amb ERC perquè s'abstinguin en la investidura, i així assumia part de les demandes dels independentistes catalans, com també va fer en anomenar «conflicte polític» la crisi a Catalu-nya. En tot cas, no va fer referència a la consulta pactada amb el partit d'Oriol Junqueras.

«Crearem una taula de diàleg bilateral entre el Govern d'Espanya i el Govern català», va anunciar al final de la seva primera intervenció. L'objectiu, va afegir, és «debatre dins del marc constitucional» i posar fi a la «confrontació territorial».

En relació amb la taula de diàleg, Sànchez ha promès al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que el seu executiu anirà a la taula de negociació amb voluntat «ferma i honesta» de buscar una solució al «conflicte polític» a Catalunya. Sánchez va admetre que «partim de posicions molt diferents» i que la solució «serà difícil» i requerirà «temps». En tot cas va insistir en la seva «voluntat de dialogar, de superar el conflicte i de provar de trobar un punt d'equilibri».

De tota manera, Sánchez va insistir que hi ha altres causes de rebuig a l'autodeterminació «que tenen a veure amb la política i amb la qüestió social», perquè «no es pot construir una república amb el 51% de la població a favor i el 49% en contra». En tot cas va recordar que ell «sempre» ha defensat que la solució a Catalu-nya és «una votació» sobre un acord.

En el discurs, el líder del PSOE va garantir a Rufián que la comissió bilateral «es crearà», malgrat els recels d'una part del Govern de la Generalitat. «Per la nostra part existirà, farem aquest pas important que crec que és necessari i la nostra obligació és fer política»,va dir.

Pedro Sánchez va mostrar-se conciliador amb el grup republicà català durant les seves intervencions. De fet, el candidat a la investidura va assumir «errors» de la seva formació i del seu Govern en la gestió de la crisi catalana. Tanmateix, va instar JxCAT a fer el mateix i renunciar a la unilateralitat. Va aprofitar per demanar a la portaveu, Laura Borràs, que es replantegi el no de la seva formació a la investidura i no busqui «excuses».