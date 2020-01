Els socialistes no ratifiquen el president però li estenen la mà per defensar l'autogovern

Els socialistes no van ratificar Quim Torra com a president, però Iceta no el va atacar durament, tal com van fer Cs i PP. El líder del PSC, Miquel Iceta, va començar la intervenció saludant Torra, seguint el protocol, però dient lentament «molt honorable president de la Generalitat», donant a entendre que, de moment, el PSC encara el considera president. Iceta va estendre la mà al cap de l'executiu per «defensar» l'autogovern i les institucions catalanes, després que li hagi ordenat que se li retiri la credencial de diputat.

«Per defensar l'Estatut, per defensar l'autogovern i per defensar les nostres institucions, anem junts», va dir durant la seva intervenció al Parlament. Iceta va precisar que el respecte que el grup de PSC-Units professa cap a la presidència de la Generalitat no implica un aval a la seva gestió o a la seva orientació política, de les quals discrepa, però sí que defensa el càrrec que ocupa.

«Nosaltres voldríem, segurament amb un esforç difícil i que alguns és impossible que entenguin, separar la presidència del president. Nosaltres volem venir avui aquí en defensa de les institucions, no de la gestió concreta, que no compartim», va remarcar.

El primer secretari del PSC va recomanar a Torra que recorri l'ordre de la JEC davant del Tribunal Suprem i que demani mesures cautelars per evitar una vulneració de drets que no es podria restaurar a posteriori. Aquesta invitació a recórrer és, de fet, el contingut de la resolució registrada per PSC-Units.

El líder dels socialistes catalans va aprofitar la seva intervenció per reivindicar l'obertura d'una nova etapa de diàleg en la qual els problemes polítics «es resolguin políticament».

En aquest sentit, Iceta va destacar que la investidura de Pedro Sánchez suposarà una «oportunitat» per explorar aquesta via, i va tenir paraules conciliadores cap als republicans, tot agraint l'»esforç» d'ERC, que s'abstindrà i facilitarà el Govern del PSOE i Unidas Podemos a l'Estat espanyol. El lídel del PSC va llançar una pregunta, dirigida cap als que justifiquen la seva oposició a Sánchez. «Ens hem de negar aquesta possibilitat d'aprofitar aquesta nova oportunitat?», va preguntar.