El primer premi de la Loteria del Nen cau a Vilanova del Camí, el 57342

s'han repartit 2 milions d'euros. El número premiat de la Loteria del Nen 2020 ha estat el 57342 i ha estat premiat a l'Administració de Loteria de Vilanova del Camí. Segons ha explicat a Regió7 el titular de l'Administració, Joan Vich, s'ha venut una sèrie sencera (200.000 euros per dècim) , així que A l'estanc La Barquera d'Artés on avui ha tocat el segon premi, resulta que aquest dissabte passat van donar 97.000€ a la bonoloto i 2.500 a la primitiva. No saben qui. De moment, no ho han passat a cobrar. Ells se n'han assebentat ara.

61776, segon premi

El primer premi de la Loteria del Nen, valorat en dos milions d'euros cada sèrie (200.000 euros per dècim), ha estat pel 37142 i, situada a la Travessera de Gràcia 244 de la capital catalana. En concret, s'hi han venut 50 sèries.

Pel que fa el segon premi, valorat amb 750.000 euros cada sèrie (75.000 euros per dècim), ha estat per al 61776 i ha esquitxat sobretot Catalunya a poblacions com Barcelona, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, les Franqueses del Vallès, el Vendrell, Girona i Mataró. Ha estat, però, un premi molt repartit arreu d'Espanya, com per exemple Madrid, La Corunya, Astúries, Las Palmas i Palma, entre molts altres.



20148, tercer premi

Pel que fa el tercer premi, valorat amb 250.000 euros cada sèrie (25.000 euros per dècim), ha estat per al 20148 i ha caigut íntegrament a Sabadell, a l'administració número 1, situada a la Plaça Major 41, on també s'han venut 50 sèries.