Coalició Canària qualifica de «molt greu» la «discrepància» de la diputada Ana Oramas en la investidura de Sánchez

El Comitè Permanent Nacional de Coalició Canària-Partit Nacionalista Canari ha qualificat de "molt greu" la "discrepància de vot" de a seva diputada, Ana Oramas, que va votar contra la investidura de Pedro Sánchez el dissabte tot i que el partit havia decidit abstenir-s'hi. En un comunicat emès després de la reunió del comitè per valorar la situació i que ha recollit 'Canarias Ahora', la formació ha assegurat que les conseqüències de la decisió d'Oramas "afecten l'àmbit intern de CC", que avisen que "no es deixarà influir per ingerències interessades". "La nostra formació política decidirà, a través dels seus òrgans, els passos a fer i els comunicarà quan i com procedeixi", han explicat. Segons ha avançat 'El País', a més, una de les decisions del comitè ha estat enviar una carta a la diputada per demanar-li que reconsideri el seu vot i, segons el mateix diari, fonts properes a Oramas asseguren que en la votació de dimarts repetirà el 'no'.

Al comunicat de la formació, on no expliciten quines mesures prendran en relació a la desobediència de la diputada, han advertit que no permetran "que altres agents marquin el sentit de els accions" o "com i quan s'ha d'actuar com a organització". En aquest sentit, la formació reivindica la seva "llarga història" com a organització i assegura que compten "amb la força i les eines per afrontar la situació des de la unitat d'acció".

A més, el partit afegeix que l'única explicació "la deuen als militants i persones que van confiar en el projecte" i a qui, segons asseguren, informaran "amb total transparència" quan hagi acabat el procés d'anàlisi intern.