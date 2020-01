Esplugues de Llobregat decreta tres dies de dol pel doble crim d'aquest dilluns

L'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, ha decretat tres dies de dol oficial per la mort aquest dilluns d'una dona i la seva filla de tres anys presumptament a mans del seu marit i pare. El crim ha tingut lloc aquesta matinada en un pis del carrer mestre Joan Corrales de la localitat. Centenars de persones s'han concertat a les portes de l'Ajuntament per fer cinc minuts de silenci i donar suport als familiars de la víctima. L'alcaldessa ha convocat un ple extraordinari per aquest dimarts per aprovar una declaració de rebuig. Pilar Díaz ha "condemnat enèrgicament" el doble crim i ha dit que Esplugues està avui "terriblement de dol".