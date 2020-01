Junqueras recorre al Suprem perquè la JEC no li impedeixi ser eurodiputat

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) que no executi la resolució que li impedeix ser eurodiputat, ja que la recorrerà davant del Tribunal Suprem, on sol·licitarà la suspensió cautelaríssima en considerar que vulnera els seus drets fonamentals i polítics.

Així ho sosté Junqueras en un escrit, remès a la JEC, després que aquest organisme declarés el 3 de gener passat la pèrdua de la seva condició de parlamentari europeu, al·legant que la Llei Orgànica Electoral (LOREG) disposa que «són inelegibles» els condemnats a pena privativa de llibertat «en el període que duri la pena».

Junqueras, que compleix a la presó la condemna a 13 anys per sedició i malversació que li va imposar el Suprem en el judici a la cúpula del procés, sol·licita a la JEC que, mentre l'alt tribunal resol el recurs que interposarà contra la seva resolució, s'abstingui de realitzar-ne qualsevol acte d'execució.

Segons Junqueras, la resolució acordada per la JEC divendres passat, per retirar-li la condició d'eurodiputat, vulnera els seus drets fonamentals i polítics. Per aquest motiu, comunica a la JEC la seva intenció d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem.