Quatre joves ferits per arma blanca a la Vila Olímpica de Barcelona

Quatre homes van resultar ferits per arma blanca ahir a la matinada a Barcelona, segons van confirmar els Mossos d'Esquadra. Les víctimes van ser quatre joves de nacionalitat xinesa, que van quedar ferits de diversa consideració.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que quatre joves havien resultat ferits per arma blanca al carrer de l'Arquitecte Sert de Barcelona, a la Vila Olímpica, cap a tres quarts de 7 del matí.

El Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar els ferits a diversos hospitals de la ciutat, un d'ells en estat greu, un altre amb ferides de menys gravetat i els altres dos, ferits lleus, tot i que res va fer témer per la vida de cap d'ells.

Els Mossos han obert una investigació sobre els fets, i no descarten cap hipòtesi sobre les causes, que podrien estar relacionades amb un intent de robatori que haurien patit els quatre joves ferits.

Segons va avançar SER Catalunya, els ferits són de nacionalitat xinesa i haurien estat ferits per arma blanca al tòrax i abdomen de diversa consideració, tot i que no es va témer per la seva vida.