La cambra legislativa de la UE concedeix les credencials a Puigdemont i Comín

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín van recollir ahir la seva credencial permanent d'eurodiputats, hores després que el Parlament Europeu reconegués formalment la condició de tots dos i del líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a diputats de l'hemicicle europeu.

No obstant això, encara han d'acabar un seguit de tràmits per completar tot el procés legal, que passa, entre d'altres coses, per signar una declaració d'interessos financers i una altra d'incompatibilitat.

Fonts parlamentàries van esmentar que cal completar tot el procés per poder tenir dret a vot en el ple que començarà dilluns de la setmana vinent a la seu de l'Eurocambra, a Estrasburg.

A més, les mateixes fonts van apuntar a Europa Press que Puigdemont i Comín hauran de renunciar a les seves actes de diputats al Parlament.

Per contra, la defensa dels líders catalans opina que l'acreditació permanent ja concedeix a tots dos líders independentistes el dret a participar en els debats i votar les resolucions que se sotmetin la setmana vinent a l'opinió dels eurodiputats.