Casado s'erigeix en defensor de la «unitat nacional» i titlla Sánchez d'«ultra»

El president del PP i líder de l'oposició, Pablo Casado, ha acusat el candidat socialista, Pedro Sánchez, de ser un "ultra" pels seus pactes amb Podem i ERC i, per contra, s'ha erigit en defensor de la Constitució, del Rei i de la "unitat nacional". "No hi ha més excepció a la democràcia que la que representen els seus socis ultres", ha dit Casado aquest dimarts en el debat d'investidura. El líder dels populars ha dit que els pactes del PSOE que s'han vist a l'hemicicle aquests dies fan "por" i ha criticat que "posi Espanya en mans" de "terroristes i colpistes", en referència a EH Bildu i ERC. "Vostè va de moderat però la seva única pàtria és vostè", ha dit Casado, que ha avisat que el govern de coalició serà "el més radical de la història".

"Vostè va forçar la repetició electoral amb el compromís de no dependre de la ultraesquerra, de terroristes i 'batasunos'. Va mentir sabent que si deia la veritat perdria les eleccions", ha afirmat. Casado ha acusat Sánchez d'acceptar "canviar el règim" i "desbordar el sistema del 78" a canvi de "mantenir-se en el govern" per una "patològica ambició personal".

Casado ha carregat contra el nacionalisme i ha dit que Casado és el seu "home de palla". Segons el líder del PP, no cal canviar res perquè les regles del joc de la transició funcionen correctament i ha reclamat al PSOE que "no perverteixi la memòria històrica".

Crits de "Viva el Rey"



Casado ha reivindicat la figura del monarca i diputats del PP han cridat en tres ocasions "Viva el Rey". El líder del PP ha afirmat que lideraran la "reagrupació del constitucionalisme".