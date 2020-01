CC qualifica de «molt greu» l'actuació d'Oramas

? El comitè permanent de Coalició Canària (CC) va qualificar de «molt greu» la situació creada per «la discrepància» de vot de la diputada Ana Oramas respecte a la investidura de Pedro Sánchez, i decidirà les mesures que ha de prendre «quan i com procedeixi» sense permetre «ingerències». D'aquesta manera es va pronunciar el secretari general de CC-PNC, José Miguel Bar-ragán, en un comunicat enviat al final de la reunió de comitè permanent convocada per a ahir per analitzar la decisió d'Oramas.