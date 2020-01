Els tres acusats pels atemptats del 17-A no seran jutjats per assassinat

L'Audiència Nacional ha tancat el sumari dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils i envia a judici els tres processats per terrorisme però no per assassinat.

Així, dos dels acusats, Mohament Houli Chemlal i Driss Oukabir, en situació de presó preventiva prorrogada, se'ls els delictes d'integració en organització terrorista, de fabricació i tinença d'explosius i un delicte d'estralls.

Al tercer acusat, Said Ben Iazza, també en presó preventiva prorrogada, se'l jutjarà per un delicte de col·laboració amb activitats d'organització terrorista. El jutge doncs, no ha vist prou incidís per atribuir-los el delicte d'assassinat de les setze persones que van morir a la Rambla i a Cambrils.

El jutge Jose Luis Calama, dona per conclòs el sumari i l'envia a la secció tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional que l'haurà de jutjar.

La resolució també conclou que els encausats Mohamed Aalla i Salh el Karib no han estat processats.