Iglesias emplaça Sánchez a tenir el «millor to» davant els «intolerants provocadors»

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha emplaçat aquest dimarts el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, a tenir la "major fermesa democràtica" i el "millor to" davant els "intolerants provocadors" que volen portar Espanya al passat, en referència a la dreta i l'extrema dreta. Durant el debat d'investidura, Iglesias ha recordat que aquestes formacions els atacaran no pel que fan sinó pel que representen. El dirigent ha carregat contra l'extrema dreta i la dreta i els ha dit que són el major perill contra la monarquia espanyola i els ha demanat que evitin que la Casa Reial s'identifiqui amb ells. També els ha dit que no parlin en nom de les víctimes del terrorisme i que no aprofitin el dolor "en el seu benefici".