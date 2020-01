El PP demana a Sassoli que «respecti la justícia espanyola»

La portaveu del Partit Popular (PP) al Parlament Europeu (PE), Dolors Montserrat, va enviar ahir una carta al president de l'Eurocambra, David Sassoli, per demanar-li que no reconegui el líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a eurodiputat i que «respecti la justícia espanyola».

«El PP mantindrà obertes totes les vies de denúncia per lluitar contra els que pretenen evitar i esquivar les seves responsabilitats penals pendents amb la justícia espanyola», afirma Montserrat en la missiva, enviada després que es fes pública la notificació en la qual el PE reconeix oficialment com a eurodiputats Junqueras, Puigdemont i Comín.

Ciutadans, per la seva part, va demanar a Sassoli que «revoqui» i «reconsideri» la decisió que reconeix els tres polítics independentistes com a eurodiputats i tingui en compte l'informe de la JEC que els inhabilita.

En un comunicat, el cap de la delegació de Ciutadans al Parlament Europeu, Luís Garicano, acusa Sassoli d'haver-se «extralimitat» en «ignorar» la JEC i assegura que es tracta d'una situació «sense precedents» en la democràcia europea.

Garicano, a més, va preguntar-se si aquest és un nou «gest» de Pedro Sánchez envers els independentistes «per aconseguir el seu suport en la investidura».

«Ens preguntem si Sassoli ha rebut una trucada de Sánchez per actuar d'aquesta manera tan precipitada i sorprenent. A la Moncloa estan molt nerviosos per la votació de demà i ja s'ha demostrat que estan disposats a pagar el preu que sigui necessari», argumenta Garicano.

Finalment, Vox va acusar el Parlament Europeu de «prevaricar», incomplir les seves normes i «passar-se pel forro» la separació de poders i la sobirania espanyola.