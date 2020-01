Tres joves s'enfronten a 12 anys de presó per deixar en cadira de rodes un passatger del Metro

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dimarts tres joves que van agredir un home al Metro el 2016 i el van deixar pràcticament tetraplègic. Els acusats han dit que no recorden gairebé res perquè anaven drogats i beguts, però asseguren que la víctima va començar l'agressió cap a un d'ells i s'hi van tornar. Tres amics dels acusats han relatat una versió similar, mentre la víctima ha negat cap tipus d'agressió. La fiscalia demana 12 anys de presó per lesions amb abús de superioritat.

Els fets van tenir lloc a partir de les 5.20 hores del 26 de juny del 2016. La víctima havia agafat la Línia 4 del Metro cap a La Pau després de passar la nit en una discoteca del Born. Els acusats, tres nois més i les parelles de dos dels acusats, vuit joves en total, van entrar a l'estació de Bogatell, després d'haver passat hores bevent alcohol i fumant haixix a la zona de bars i discoteques de Marina i Poblenou. Els joves van entrar a l'estació trencant coses i sense pagar. Van pujar al vagó i es van asseure al costat i davant de la víctima, que anava amb un amic. Aquest segon home va baixar al cap de poques parades en veure els ànims dels joves.

Els joves estaven esvalotats i anaven "tocats", han admès, i alguns es tiraven un encenedor entre ells. La víctima els va avisar que li podien fer mal amb l'objecte i es va iniciar una discussió. Els acusats diuen que l'home va agafar pel coll un d'ells, cosa que la víctima nega. Va ser aleshores quan es va voler aixecar per baixar a la parada de Besòs Mar i els tres acusats ho van impedir rodejant-lo i colpejant-lo repetidament per tot el cos, especialment al cap i l'esquena, mentre la víctima estava agenollada a terra. Fins i tot li van arribar a subjectar el cap amb una mà per assegurar l'impacte de la puntada de peu a la cara.

Dues exparelles dels acusats i un altre amic, tots tres al mateix vagó, han coincidit en admetre que anaven beguts i drogats, que la víctima va agafar pel coll un dels acusats i que el van rodejar fent "moviments", però sense admetre cap agressió.

La víctima va poder baixar a la parada de Besòs i, amb penes i treballs, pujar al vestíbul amb ascensor, on va caure estès. Allà el va trobar el cap d'estació, que va activar els serveis d'emergències. A conseqüència de l'agressió, l'home, cuiner que aleshores tenia 46 anys, va estar quatre mesos i mig ingressat a l'hospital, on va ser operat de diverses lesions, va perdre un 40% de visió d'un ull, va tenir dues fractures vertebrals que l'obliguen a caminar amb caminador per casa i amb cadira de rodes autopropulsada pel carrer, i té dificultats per moure els braços i les mans. Això li suposa una discapacitat del 76%, depressió i l'impedeix treballar. Té reconegut el segon grau de dependència.

Els acusats van seguir fins a l'estació de La Pau, on van baixar cap a les 6.16 hores. Dos vigilants de seguretat van identificar alguns dels joves com els autors dels desperfectes a l'estació de Bogatell, però els acusats van poder marxar tranquil·lament sense ser interceptats. Setmanes més tard, a l'agost, van ser empresonats preventivament.

Per tot això, la fiscalia acusa els tres joves, que tenen 23 i 24 anys, d'un delicte de lesions amb l'agreujant de superioritat, i demana 12 anys de presó i dos anys d'allunyament respecte la víctima. També els demana 871.000 euros d'indemnització per a la víctima, que subsidiàriament haurà de pagar la companyia asseguradora del Metro, ja que la fiscalia considera que no disposaven de prou mesures de seguretat.

Aquest dimecres es preveu la declaració dels Mossos d'Esquadra que van analitzar les imatges de les càmeres de seguretat per identificar els autors i els mòbils dels sospitosos, on dies després dels fets van admetre'ls en converses entre ells.