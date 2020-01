Així actuaven dues lladres multireincidents amb un cotxet especial per robar

Els Mossos d'Esquadra han informat a través del seu compte de Twitter de la detenció de dues dones multireincidents en robatoris a supermercats que utilitzaven un cotxet per a nadons com a eina de 'treball'.



En aquest cas, el cotxet té una doble funció: en primer lloc, la de no aixecar cap sospita. I en segon terme, actua com a bossa per omplir de productes sostrets de les botigues. Per evitar fer saltar les alarmes dels locals, la bossa que va incorporada al cotxet està folrada amb paper d'alumini.



El cos policial català va detenir les dues lladres després de rebre un avís per una actuació seva. A més, van intervenir el cotxet que utilitzaven per robar i han compartit un vídeo mostrant-lo a les xarxes socials.





Porten un cotxet de nen per no aixecar cap sospita. Són dues lladres multireincidents que utilitzen una bossa folrada d'alumini per sostreure productes d'un supermercat. Ens avisen, les detenim i intervenim el cotxet amb la bossa! pic.twitter.com/geonrNoap8 — Mossos (@mossos) January 8, 2020