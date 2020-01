«El context polític fa difícil que hi hagi quatre anys de govern»

Jordi Marsal, exdiputat al Congrés pel PSC, apunta que els resultats de les dar-reres eleccions generals espanyoles van dibuixar un escenari «molt complicat i complex». En aquesta conjuntura, el PSOE liderat per Pedro Sánchez estava «obligat a pactar» perquè no havia obtingut una majoria clara a les urnes i això l'obligava a contradir algunes promeses que havia fet durant la campanya, mentre que els tres partits de dreta, dividits i en lluita pel lideratge d'aquest espai polític, contribuïen a «la crispació i la inestabilitat».

Segons Marsal, aquest escenari «fa difícil» que hi hagi «qautre anys de govern», ja que la confrontació entre els adversaris polítics «serà molt dura. Serà una legislatura molt imprevisible», assegura Marsal.

L'exdiputat socialista lamenta que, en un context polític «imprevisible i inestable», serà «molt difícil» d'aprovar les reformes que el país necessita per afrontar el futur. «Som en un moment en què calen consensos entre totes les forces polítiques. Per afrontar debats com ara la reforma del model territorial, les conseqüències del canvi climàtic, el sistema de pensions i la transformació del model econòmic, cal que hi hagi menys crispació i més estabilitat», recorda l'exdiputat socialista.