Demanen dos anys i mig de presó a Pablo Hasél per obstrucció a la justícia, amenaces i maltractament

El raper Pablo Rivadulla, més conegut amb el nom artístic de Pablo Hasél, s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats al jutjat penal número 3 de Lleida acusat per la fiscalia dels delictes d'obstrucció a la justícia, amenaces i maltractament d'obra.

Un home que va declarar com a testimoni en un judici per una presumpta agressió d'un guàrdia urbà a un menor, en el qual l'agent va ser absolt, ha explicat que el 18 d'octubre del 2017 Hasél el va agredir amb una puntada i el va amenaçar mentre l'acusava per "fals testimoni" en el judici celebrat setmanes abans. En canvi, el raper ha declarat que aquesta persona l'estava esperant i que va ser l'home qui s'hi va encarar i que ell el va apartar amb la cama sense arribar a agredir-lo. El ministeri fiscal demana per Hasél dos anys i mig de presó i una multa de 8.000 euros pels tres delictes, mentre la defensa del raper en demana l'absolució en considerar que no han quedat provats els fets pels quals se l'acusa.

Segons el testimoni, F. R. S., cap a les cinc de la tarda del 18 d'octubre del 2017 es trobava a la terrassa d'un bar del carrer Ballester de Lleida esperant que la seva filla sortís de l'escola quan Hasél, que estava passejant un gos, se li va acostar i el va agredir donant-li una puntada de peu, mentre l'acusava d'haver fet un "fals testimoni" en el judici a un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida per una presumpta agressió a un menor, celebrat setmanes abans. L'home també ha assegurat que Hasél el va amenaçar dient-li "t'agafaré i et mataré, fill de puta".

F. R. S. també ha explicat que va ser objecte d'una campanya "injusta" a través de les xarxes socials en què se l'acusava d'haver fet un "fals testimoni" en l'altre judici en què el guàrdia urbà va ser finalment absolt. En el marc d'aquesta campanya va aparèixer a les xarxes una foto seva, a més de missatges. Així mateix, ha dit que la seva furgoneta del treball també va rebre pintades, que ha atribuït a la mateixa campanya contra la seva persona.

Per la seva banda, Pablo Hasél ha declarat que l'home estava esperant a la terrassa, situada a prop de casa del raper, i que va ser aquest qui s'hi va encarar per intentar agredir-lo. Hasél ha negat haver amenaçat i agredit l'home i ha reconegut que només el va apartar amb la cama en legítima defensa quan aquest el volia agredir. "Per la meva corpulència, li podia haver fet mal i no n'hi vaig fer", ha assenyalat el raper. Així mateix, ha reconegut haver participat, juntament amb altres persones, en la campanya que pretenia denunciar públicament el "fals testimoni" d'aquesta persona en el judici per suposades agressions d'un agent de la Urbana a un menor quan penjava cartells en favor del referèndum de l'1-O.

Malgrat les versions contradictòries d'un i altre, la fiscalia acusa Hasél dels delictes d'obstrucció a la justícia, amenaces i maltractament d'obra pels quals li demana una pena de dos anys i mig de presó, a més de 8.000 euros de multa. Per la seva part, la defensa del raper considera que no han quedat provats els delictes pels quals se l'acusa i demana la lliure absolució de Hasél.

En cas que acabi sent condemnat en ferm, Hasél hauria d'ingressar a la presó ja que l'Audiència Nacional va acordar suspendre l'execució de la condemna de dos anys de presó que va imposar el 2014 al raper lleidatà per enaltiment del terrorisme per uns vídeos que va publicar a internet en què feia referència a ETA, Terra Lliure, els Grapo i Al-Qaeda. L'AN va establir com a condició per deixar en suspens la condemna durant tres anys que Hasél no torni a cometre algun delicte durant aquest període o sigui condemnat en ferm per algun altre delicte, ja que aleshores ingressaria automàticament a presó.

Cal recordar que l'Audiència Nacional va condemnar de nou el 2018 Hasél per enaltiment del terrorisme a dos anys i un dia de presó tot i que posteriorment li va rebaixar la pena a nou mesos i un dia i a una multa de 5.400 euros, que si no acaba pagant, haurà de sumar un altre any de presó. Ara, està pendent del recurs que va presentar al Suprem en relació amb aquella condemna. Tot i això, Hasél té altres causes obertes per les quals també podria ser condemnat.