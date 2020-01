Espanya retira deu dels seus militars de l'Iraq

? Un total de 10 militars espanyols que formen part de la missió de l'OTAN a l'Iraq van sortir dilluns a la nit de Bagdad durant l'evacuació parcial per part de l'Aliança Atlàntica de la Base Union III, el seu quarter general al centre de la ciutat. No obstant això, el gruix del contingent espanyol al país –gairebé 550 militars, majoritàriament a Besmayah– es manté sense canvis. Així, l'OTAN traurà part del seu personal de l'Iraq de manera temporal, després de confirmar que suspèn l'entrenament a les forces iraquianes per la falta de seguretat després de l'increment de les tensions a la regió.