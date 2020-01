Fiscalia i Mossos investiguen la retirada de la bandera espanyola del Palau de la Generalitat

La fiscalia i els Mossos d'Esquadra investiguen conjuntament la retirada de la bandera espanyola del Palau de la Generalitat el passat divendres, després que la Junta Electoral Central (JEC) acordés la inhabilitació immediata del president de la Generalitat, Quim Torra.

Segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores, no hi ha cap identificat ni investigat per aquests fets. L'incident va tenir lloc passades les 21 hores, quan membres de l'ANC van entrar al Palau de la Generalitat per col·locar de nou al balcó la pancarta sobre els presos que ha costat la inhabilitació a Torra. El propi president havia entregat el cartell a la presidenta de l'ANC. Minuts després algú va despenjar la bandera espanyola.

Des de Presidència asseguren que no van donar cap ordre de fer-ho. El propi Torra va explicar que algú havia entrat i havia retirat la bandera, i que s'estava investigant qui ho havia fet. L'ANC es va atribuir l'acció.