L'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, renova el mandat

L'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, va prendre possessió ahir per a un segon mandat, després de renovar també el càrrec de cap de l'Assemblea Nacional en el mateix Palau Legislatiu, cosa que no va poder fer diumenge passat a causa del bloqueig de les forces de seguretat, que ahir va aconseguir esquivar. «En nom dels que avui no tenen veu (...), sobre aquesta Constitució, que farem reviure (...), en nom de Veneçuela, juro complir els deures de president encarregat i buscar solució a la crisi per viure amb dignitat i prosperitat i recuperar la normalitat a Veneçuela», va dir Guaidó.

Guaidó va prendre possessió davant el primer vicepresident de l'Assemblea Nacional, Joan Pablo Guanipa.