«No tenim elements per saber com acabarà la legislatura»

«Durant el període de negociacions per formar govern, no ha passat res que no hagués de passar». El manresà Joan Canongia, exdiputat al Congrés pel PSC, afirma que l'estira-i-arronsa del PSOE amb ERC i la «crispació» dels tres partits de dreta (PP, Cs i Vox) ha estat «previsible i normal dins la lògica d'aquests moviments polítics».

Canongia, però, assegura que no sap quin impacte tindrà en la legislatura aquest context polític, marcat per la inestabilitat i la polarització. «Ara fer previsions és parlar per parlar. No tenim elements de judici per saber com acabarà aquesta legislatura», admet Canongia.

En aquest sentit, l'exdiputat socialista apunta que, si bé el candidat del PSOE a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, té els suports necessaris per tirar endavant la legislatura, no és tan clar que disposarà dels suports necessaris per aprovar els pressupostos. «Pedro Sánchez haurà de rebre el vot positiu de 176 diputats quan hagi d'aprovar els comptes. Com que això vol dir que alguns dels diputats que ara s'han abstingut hauran de votar que sí, és cert que hi ha una mica d'incertesa sobre el futur d'aquest govern», explica Canongia, que remarca que aquest és «el tema clau, i la resta, fer soroll per res».