Pedro Sánchez és investit president per només dos vots en un Congrés crispat i fracturat

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va ser escollit ahir president del Govern amb la majoria simple del Congrés, amb només dos vots més a favor que en contra, i es prepara ara per formar el primer govern de coalició de la història de la democràcia espanyola.

Malgrat els nervis d'última hora, no hi va haver sorpreses i la investidura de Sánchez va tirar endavant en aquesta segona votació en la qual el candidat socialista va sumar 167 sís -PSOE, Unides Podem, PNB, Més País, Compromís, NC, Terol Existeix i BNG- enfront de 165 vots en contra -PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Fòrum i CC- i les divuit abstencions d'ERC i EH Bildu.

La bancada socialista i la de Podem es posaven dempeus per aplaudir el nou president en el moment en què la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, llegia el resultat igualat que fa Sánchez president per la via ordinària, ja que la seva arribada a la Moncloa, un any i mig enrere, va ser mitjançant una moció de censura.

Amb crits de «president, president» dels socialistes i de «sí que es pot» de la bancada d'Unides Podem, els diputats dels dos partits que formaran la coalició expressaven la seva alegria.

Ahir mateix a la tarda, Batet va acudir al palau de la Zarzuela per informar el rei de la investidura de Sánchez, que prometrà avui el càrrec davant el monarca. No obstant això i malgrat el que fonts del Govern havien avançat inicialment en els últims dies, caldrà esperar fins a la setmana que ve per conèixer en profunditat el nou executiu, ja amb Unides Podem al gabinet.

Més enllà dels detalls del nou Consell de Ministres, en la seva última intervenció en el debat abans de ser triat Sánchez lamentava el bloqueig polític que ha viscut el país durant mesos i prometia promoure canvis legals que impedeixin que torni a repetir-se una situació com aquesta. Per això va apostar per trobar «fórmules per facilitar en el futur la formació de majories de Govern davant de les majories de bloqueig».

«Sense parlament no pot haver-hi un govern democràtic però sense govern electe tampoc un parlament» que funcioni, i sense totes dues coses «el sistema se'n ressent», va afegir Sánchez, que també va llançar durs retrets a la dreta pel seu comportament d'aquests dies. Així, va acusar els partits de la dreta d'haver «tensionat» els últims dies «per veure si per algun costat apareixia una nova oportunitat» que impedís la seva investidura. «No ha funcionat», va concloure. I els va advertir que tenen dues opcions, o «seguir en l'enrabiada o acceptar el resultat» electoral. «Els recomano que acceptin el segon», els va dir. «Aquesta cambra no és seva», va dir Sánchez als partits de l'oposició al final d'aquest debat de tres dies que ha tingut duríssims moments de tensió, especialment diumenge quan PP, Vox i Ciutadans van arremetre contra Bildu per les seves crítiques al rei.

El seu soci de coalició i futur vicepresident, Pablo Iglesias, donava un consell a Sánchez: que davant dels «intolerants» i els «provocadors», els que volen «portar Espanya al passat», el president tingui «el millor to i la major fermesa democràtica». A més, davant dels atacs de PP i Vox, Iglesias va acusar els líders d'aquests partits, Pablo Casado i Santiago Abascal, de convertir-se en «la major amenaça contra la monarquia a Espanya. Si res sabia Joan Carles I, que venia d'on venia i que va ser rei pel que va ser rei, és que només allu-nyant-se de la dreta la institució podria perviure», va dir Iglesias.



Emoció per Aina Vidal



En aquesta última sessió no hi va haver tanta tensió com en les dues anteriors, però sí moments molt emotius, com quan la diputada d'En Comú Podem Aina Vidal, que va faltar els dos primers dies del debat pel càncer que pateix, va rebre l'aplaudiment de la majoria de la cambra després d'escoltar l'agraïment de Pablo Iglesias per acudir a votar.

I encara que no va imperar la crispació com dissabte i diumenge, es van mantenir els mateixos retrets entre els partidaris i els detractors de la investidura.

Així, el líder del PP, Pablo Casado, va acusar Sánchez de «canviar el règim» de la Constitució del 1978 amb la condició de mantenir-se en el poder i d'haver deixat el futur d'Espa-nya en mans dels seus dos «grans enemics: els colpistes i els independentistes». «La seva única pàtria és vostè», va etzibar Casado a Sánchez, a qui fins i tot va anomenar «ultra».

Des de les files de Vox, Santiago Abascal va insistir que el Govern que presidirà Sánchez és «il·legítim», i la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, va acusar Sánchez de començar a governar amb «temeritat i mentida».



El rave de Bassa



Però les paraules més sorprenents no van arribar des de l'oposició, sinó des d'un dels grups que han fet possible la investidura, ERC. «M'importa un rave la governabilitat d'Espa-nya», va dir la diputada d'Esquerra Montserrat Bassa, germana de l'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa, empresonada pel procés.

La parlamentària va tornar a reclamar la llibertat de tots els «presos polítics» i va advertir que ella hauria votat que no, però que s'abstindria, com la resta d'ERC, per afavorir el diàleg.

Per la seva banda, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va donar un «vot de confiança» al nou govern de Pedro Sánchez. En declaracions a la premsa als passadissos del Congrés, un cop va acabar el ple, Borràs va afegir que espera que les paraules de diàleg del líder del PSOE «no estiguin buides» ni caiguin «en un sac buit». L'exconsellera també es va mostrar a l'expectativa per si la voluntat de Sánchez es converteix a partir d'ara en «fets». Borràs vol veure si el «canvi» del president espa-nyol respecte al juny respon a una «convicció» o bé a la «supervivència política» del dirigent socialista. Per la seva banda, la CUP va dir que és «imprescindible» articular «una aliança antifeixista a les institucions i als carrers» davant «l'agressivitat de la dreta i la ultraultradreta».

Abans de començar la votació, la portaveu socialista, Adriana Lastra, va criticar el « matonisme» de l'oposició. Lastra havia anunciat a primera hora del matí que el PSOE pensa acudir als tribunals per les amenaces i coaccions als seus diputats socialistes perquè no donessin suport a la investidura.

I després de la votació, es va saber que Coalició Canària ha iniciat un procediment per decidir si obre un expedient disciplinari a la seva diputada al Congrés Ana Oramas, que va votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez malgrat haver-li demanat que abandonés el seu escó si no respectava l'ordre d'abstenir-se en la votació.

La diputada, des de la tribuna, va demanar disculpes als seus companys de formació política per la forma en la qual van conèixer la seva decisió de votar que no.