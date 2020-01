Puigdemont i Comín demanen empara al TC per les ordres de detenció a Espanya

Els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín han presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional pel rebuig del Suprem a retirar les seves ordres de detenció i ingrés a presó a Espa-nya. Arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Oriol Junqueras i el seu reconeixement com a eurodiputats, la defensa de Puigdemont i Comín demana «deixar sense efecte» les peticions de detenció per garantir la seva «llibertat de circulació per complir amb les seves obligacions com a diputats del Parlament Europeu». A més, també exigeix suspendre cautelarment «qualsevol altra mesura restrictiva a la seva llibertat», com les euroordres, que Bèlgica, de fet, ja ha aturat.

En el seu recurs al Constitucional, l'advocat Gonzalo Boye també exposa l'opció que els magistrats plantegin una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els efectes de la sentència del 19 de juliol en els seus clients. En concret, Boye argumenta que la seva demanada s'hauria d'estimar totalment, però que si els magistrats tenen «dubtes» poden plantejar a Luxemburg si «la decisió de no aixecar les ordres de recerca, captura i ingrés a presó vulnera els drets fonamentals reconeguts a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea». El recurs d'ampara al Constitucional arriba arran del rebuig del Suprem als recursos precedents de Puigdemont i Comín contra la seva ordre de detenció.

Renúncia al Parlament

D'altra banda, Puigdemont i Comín van registrar ahir al Parlament la renúncia a les seves actes de diputats, un tràmit necessari per ser eurodiputats de ple dret al Parlament Europeu, perquè els dos càrrecs són incompatibles.

L'escrit registrat per Puigdemont, adreçat a la mesa del Parlament, exposa que presenta la renúncia a l'acta sobre la base del que estableix l'article 24 del reglament del Parlament: «I, per deixar-ne constància i que tinguin caràcter immediat totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document». El Parlament Europeu va reconèixer formalment aquest dilluns la condició d'eurodiputats de Carles Puigdemont, de Toni Comín i d'Oriol Junqueras, a l'espera que completin els tràmits legals necessaris per assumir l'acta.