Sánchez promet el càrrec davant Felip VI sense Bíblia ni crucifix

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pres possessió aquest dimecres del càrrec de president del govern espanyol davant el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela. Ho ha fet amb la incògnita de quina serà la composició del nou executiu de coalició amb Unides Podem, que no comunicarà fins a la setmana que ve.

Sánchez ha tornat a prometre el càrrec en un acte sobri sense la presència de la creu i de la Bíblia, només davant un exemplar de la Constitució, tal com va fer quan va prendre el càrrec de president després de la moció de censura al juny de 2018. El secretari general del PSOE ha "promès" per la seva "consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president del govern amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres".

A la sala hi han estat presents la ministra de Justícia, Dolores Delgado; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; la del Senat, Pilar Llop; el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

Sánchez ha pres possessió després que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) hagi publicat a la seva edició d'aquest dimecres el seu nomenament com a president -un cop el rei Felip VI ha signat el decret de nomenament-. El líder socialista va superar dimarts la investidura al Congrés en segona votació per majoria simple de 167 vots.