Els serveis de l'Eurocambra van conèixer la decisió de la JEC sobre Junqueras a última hora d'aquest dilluns

Els serveis competents del Parlament Europeu van conèixer la comunicació de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la inhabilitació d'Oriol Junqueras a última hora de la tarda d'aquest dilluns, van confirmar ahir fonts parlamentàries a Europa Press.

Segons les mateixes fonts, aquesta notificació va arribar divendres a la nit i va ser oberta dilluns al matí. Després va ser enviada al registre oficial i traslladada als serveis corresponents, que van conèixer-ne el contingut a última hora de la tarda, hores després que es publiqués el document intern que va reconèixer la condició d'eurodiputats del líder d'ERC i de Carles Puigdemont i Toni Comín.

Aquesta versió coincideix amb la que va transmetre la JEC, en què assenyalava que havia traslladat a la institució comunitària la seva decisió de no atorgar-li la credencial d'eurodiputat per la seva condemna en ferm en la causa del procés.

La JEC va enviar dues notificacions a dos correus electrònics facilitats per l'Eurocambra el 3 de gener a les 20.48 hores, i una d'elles va ser llegida a les 10.10 de dilluns. Després s'iniciaria el procediment de l'Eurocambra que inclou les comunicacions al registre oficial -el que arriba per via electrònica es registra igual que el que arriba per correu físic-, per després enviar-ho als serveis cor-responents. El fet que la JEC hagi comunicat la seva decisió sobre Junqueras no canviarà el fet que els tres polítics independentistes hagin estat reconeguts com a eurodiputats per l'Eurocambra.