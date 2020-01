Trump anuncia noves sancions contra l'Iran però diu que no vol utilitzar la força militar

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat noves sancions econòmiques contra l'Iran arran de l'atac a dues bases nord-americanes a l'Iraq, però ha assegurat que no vol utilitzar la força militar contra Teheran. En una compareixença, Trump ha dit que Iran "sembla estar-se retirant" i que això "és una bona notícia per al món". De fet, el president nord-americà ha afirmat que l'atac contra les dues bases –represàlia per l'assassinat del general iranià Qasem Soleimani- ha causat un "dany mínim" i cap víctima. Trump ha assegurat que els Estats Units tenen una economia "més forta que mai" i són "independents" a nivell energètic. "No necessitem el petroli del Pròxim Orient", ha afirmat.

Trump ha exigit a l'OTAN que s'impliqui més al Pròxim Orient, i ha reclamat al Regne Unit, Alemanya, França, Rússia i la Xina que trenquin definitivament el pacte nuclear amb l'Iran del 2015, del que els EUA ja van sortir sota el seu lideratge.

Segons Trump, cal que aquests països "reconeguin la realitat" i "trenquin l'acord iranià" per intentar fer-ne un altre que "faci el món més segur i pacífic".

El president dels Estats Units ha definit Soleimani com "el principal terrorista del món" i ha acusat el règim iranià "d'esponsoritzar el terrorisme".

Amb tot, no ha escalat encara més les tensions, anunciant només sancions econòmiques i no una nova represàlia militar. "Les forces de l'exèrcit dels Estats Units són més fortes que mai", ha dit, descrivint uns míssils "grossos, poderosos, acurats, letals i ràpids".

"El fet que tinguem aquest fantàstic equipament militar no vol dir que l'hem d'utilitzar. No la volem utilitzar, la força militar i econòmica dels EUA són el millor dissuasiu", ha indicat.

"Els EUA estan preparats per abraçar la pau amb tots els que la volen", ha afirmat.