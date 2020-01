12 anys de presó per agredir a pedrades un jove gai a Sitges

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de 12 anys de presó a un jove per agredir brutalment un noi homosexual amb pedres l'octubre del 2016 a Sitges (Garraf). L'agressor i un menor d'edat també condemnat van deixar la víctima mig estabornit a l'estació de tren i va caure a les vies, d'on va ser rescatat poc abans que passés un tren. La secció d'apel·lació de la sala civil i penal del TSJC ha desestimat el recurs de la defensa i ha mantingut la condemna per intent d'homicidi i robatori amb violència amb abús de superioritat i per motivacions homòfobes.

L'Audiència de Barcelona va condemnar, el març del 2018, l'agressor major d'edat a 12 anys de presó, set i mig per intent d'homicidi i quatre i mig per robatori amb violència, amb les agreujants d'abús de superioritat i de motivació per orientació sexual de la víctima. També fixava nou anys d'allunyament respecte la víctima, així com 21.105 euros d'indemnització.

La sentència recollia que la mitjanit de l'1 d'octubre del 2016 l'acusat i altres persones, entre ells un menor ja condemnat, van veure la víctima fent-se un petó amb un home en un bar d'ambient gai i se'n van mofar. Cap a les 4.30 hores de la matinada, la víctima es va trobar els mateixos nois a la platja, i aquests es van burlar d'ell. La víctima va marxar cap a l'estació de tren, mentre l'acusat i els seus amics el seguien.

El noi es va quedar adormit en un banc de l'andana, a causa de l'alcohol i l'hora que era, moment en què l'acusat i el menor d'edat van entrar a l'estació per donar-li "un pal", segons van explicar a un tercer jove que no hi va voler participar. L'acusat i el menor van seure al mateix banc, i aquest segon noi va advertir la víctima: "T'assaltarem".

Així, la sentència apuntava que l'acusat major d'edat va agafar una pedra de grans dimensions i va colpejar el cap de la víctima, que va caure a terra, on va seguir sent colpejada amb pedres recollides de les vies per part dels dos agressors. L'acusat, a més, va donar una forta puntada de peu al cap del jove agredit. Durant la pallissa, el menor deia que el mataria a pedrades, com es feia al seu país, el Marroc, amb els "maricons".

La víctima estava completament atordida, cosa que van aprofitar els agressors per robar-li el telèfon mòbil, un carregador i diversa documentació, valorada en 45 euros, a més de 60 euros en metàl·lic. L'acusat i el menor van abandonar el lloc rient, mentre la víctima, a causa del seu estat, va caure a les vies, d'on va ser rescatat per dues persones dos minuts abans que passés el tren. El jove agredit va patir hemorràgia cranial i diversos hematomes i ferides al cap i a la cara.