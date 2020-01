Els bisbes proposen un curs de 2 a 3 anys per a nuvis: quins consells donen?

La Conferència Episcopal Espanyola proposa un curs de 2 a 3 anys per formar parelles de cara al matrimoni, perquè consideren que les 20 hores dels cursets prematrimonials actuals no són suficients. L'objectiu, asseguren, és evitar les ruptures al cap de poc temps del compromís. Segons indiquen, "als 5 anys, s'han trencat el 40% dels matrimonis". La formació, titulada 'Juntos en camino, + Q2' i elaborada per una dotzena de matrimonis, es compon de 12 temes en què s'aborden assumptes com la sexualitat, les relacions prematrimonials, la pornografia, la fidelitat o la resolució de conflictes.

Per exemple, en el material presentat s'explica que hi ha estudis que demostren que l'àrea del cervell encarregada de pensar en el sexe és 2,5 vegades més gran en l'home que en la dona i, per aquest motiu, els barons "tenen més desig o pensaments en aquest sentit". En canvi, les dones tenen més gran l'àrea responsable de "la memòria" i això fa que tinguin "tendència a vincular els records amb emocions i sentiments" i "una major capacitat per recordar els bons moments, com la primera cita, el primer petó, etc., i també els dolents, errors, discussions, ensopegades, etc." En la relació, "no és que la dona sigui rancorosa per recordar fets dolents o l'home deixat per no recordar certs aspectes que ella sí recorda, sinó que un té una capacitat per oblidar més fàcilment i un altre una capacitat per a recordar allò més bonic", s'afirma.

Sobre la pornografia, el document presentat per la Conferència Episcopal diu que "comercialitza i falseja la bellesa del lliurament conjugal. És addictiva i causa dany a la persona addicta i pot fins i tot arribar a condicionar la capacitat de tenir una relació afectiva sana i estable".

La Subcomissió per a la Família i la Defensa de la Vida ha ordenat tot el material en 12 apartats, que els responsables d'impartir el curs podran adaptar a cada grup. A més, entre consell i consell, el document també proposa exercicis per dur a terme i vídeos per visualitzar, com per exemple un fragment de la pel·lícula infantil "Del revés" o un curtmetratge d'Isabel Coixet.

«No n'hi ha prou en 20 hores»



"Quan era rector, els preguntava als nuvis: Per què esteu en el curset prematrimonial? Algun deia: 'És que si no, no ens donen un paper i no ens podem casar'. Jo deia: 'Fals. Esteu aquí perquè segons les estadístiques, als 5 anys s'han trencat el 40% matrimonis i als 15 anys, el 60%, i venim a preparar-nos per evitar això ", ha exposat el bisbe de Bilbao i president de la subcomissió per a la família i la defensa de la vida de la CEE, Mario Iceta, aquest dijous 9 de gener en una roda de premsa a Madrid. Aquest curs no és obligatori com a tal tot i que cada diòcesi podrà assumir-ho i decidir quina és la formació que exigeix ??als nuvis per casar-se, segons ha puntualitzat Iceta.

A més, ha insistit que les 20 hores que sol durar un curset prematrimonial no són suficients. "Una formació matrimonial no es pot fer en 20 hores. Per ser sacerdot calen 7 anys de seminari i per ser espòs, esposa, pare mare, 20 hores?", S'ha preguntat.