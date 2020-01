Diversos eurodiputats reclamen que Brussel·les actuï contra Espanya pel cas de Junqueras

Diversos eurodiputats han reclamat que el Parlament Europeu actuï contra Espanya per "atacar" les sentències del Tribunal de Justícia Europea. El francès José Bové ha afirmat a través de Twitter que la decisió del Suprem és "un atac seriós a la democràcia". "El Parlament Europeu ha d'iniciar un expedient contra l'Estat espanyol com ha fet, correctament, contra Hongria", ha afirmat a través d'una piulada. La gallega Ana Miranda, del BNG, ha reclamat "aplicar l'article 7" dels tractats contra Espanya per una decisió que veu un "despropòsit".

El socialista eslovè Milan Brglez ha dit que arran de la decisió del Suprem "el cas Junqueras vs Espanya ha esdevingut inevitablement el cas Parlament Europeu vs justícia espanyola obscurament aplicant la llei".

En una entrevista amb l'ACN publicada abans de la decisió del Suprem, l'eurodiputada francesa Michele Rivasi assegurava que la decisió del TJUE obliga les autoritats espanyoles a alliberar Junqueras perquè pugui assumir el mandat i preveia que en cas de rebuig, Espanya estaria vulnerant "la llei la jurisdicció europea".

En aquest sentit, la francesa defensava que els eurodiputats haurien de denunciar aquesta situació davant la CE i reivindicar que "es respecti la jurisdicció europea".

L'executiu comunitari inicia procediments d'infracció quan considera que un estat membre no compleix amb la legislació europea. Un procés administratiu que pot acabar als tribunals en última instància.

"Si el jutge espanyol es nega a treure'l de la presó, voldrà dir que no hi ha respecte per la jerarquia judicial europea", avisava Rivasi.



Posicionaments a favor del Suprem



Malgrat les crítiques d'alguns eurodiputats, els membres espanyols com Dolors Montserrat (PP), Jorge Buxadé (Vox) o Luis Garicano (Cs) han celebrat la decisió del Suprem.

"A algú més li sembla que la pressa per la investidura tenia alguna cosa a veure amb la decisió del Suprem d'avui?", ha piulat el liberal. Cs, PP i Vox havien demanat al Parlament Europeu que no reconegués a Junqueras -ni tampoc a Carles Puigdemont i Toni Comín, que ja tenen les seves credencials de membres.