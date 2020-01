El fiscal i els Mossos investiguen la retirada de la bandera espanyola de la Generalitat

La Fiscalia i els Mossos d'Esquadra investiguen la retirada de la bandera espanyola del Palau de la Generalitat el passat divendres, en una acció reivindicada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) després d'una convocatòria en suport al president de la Generalitat, Quim Torra.

Segons han informat fonts de la investigació, de moment no hi ha cap persona investigada per arriar la bandera espanyola de l'edifici del Palau de la Generalitat, que va ser reposada al cap de 17 minuts.

Els Mossos d'Esquadra van remetre a la Fiscalia Superior de Catalunya un informe sobre aquesta incidència, davant la qual cosa el fiscal superior, Francisco Bañeres, ha decidit obrir diligències d'investigació. Segons les fonts, els Mossos estan duent a terme diverses diligències per determinar qui va arriar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat. En el seu informe inicial, i a falta de més detalls que es puguin obtenir amb les diligències en marxa, els Mossos d'Esquadra sostenen que la retirada de la bandera espanyola no va ser consentida pels responsables del Palau de la Generalitat, segons les fonts.

L'ANC es va atribuir l'acció, en el marc d'una concentració de suport al president de la Generalitat, Quim Torra, hores després que la Junta Electoral Central (JEC) ordenés que se li retirés l'acta de diputat després de la seva condemna, que encara no és ferma, a un any i mig d'inhabilitació per no retirar a temps els llaços grocs en període electoral.

Amb unes dues mil persones a la plaça de Sant Jaume, la bandera espanyola va ser arriada divendres passat, 3 de gener, a les 21.07 hores, si bé va ser reposada a les 21.24 hores. Paral·lelament, membres de l'ANC van tornar a penjar al balcó de Palau la pancarta de suport als polítics presos, per la qual el president Quim Torra ha estat inhabilitat.

Torra, que havia convocat d'urgència una reunió de Govern, va sortir del Palau de la Generalitat per lliurar a la líder de l'ANC, Elisenda Paluzie, la pancarta a favor dels «presos polítics» i «exiliats» que no va retirar en el termini establert per la JEC en la campanya de les generals d'abril passat, el que li va valer una condemna a un any i mig d'inhabilitació per part de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Posteriorment, membres de l'ANC van penjar la pancarta al balcó de Palau de la Generalitat, enmig d'un fort aplaudiment per part dels concentrats i de crits d'independència.



El Govern, «preocupat»

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va assegurar ahir que l'executiu català està «preocupat» per la retirada per part d'algú encara sense identificar de la bandera espanyola de la Generalitat i ha ordenat als Mossos que investiguin el fet.

«Estem preocupats i per això s'ha obert aquesta investigació per part dels Mossos d'Esquadra per aclarir aquests fets. Òbviament ens ha preocupat i no és normal que pugui entrar gent al Palau i accedir fins a la bandera», va dir Meritxell Budó en la roda de premsa posterior a la reunió de Consell Executiu.

La consellera va remarcar que el fet el van dur a terme «persones alienes a la Generalitat» i que quan el Govern tingui els resultats de la investigació se sabrà «què va passar exactament».