La Generalitat confirma el segon grau per als líders del procés presos

L'equip del Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha resolt en segon grau les classificacions dels líders independentistes presos.

D'aquesta manera, es ratifica la proposta formulada l'11 de desembre per les juntes de tractament dels centres penitenciaris de Mas d'Enric (per Carme Forcadell), Puig de les Basses (Dolors Bassa) i Lledoners (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez). Els equips de les respectives presons han notificat les resolucions aquesta tarda.



El Tribunal Suprem, l'última instància



A partir de les resolucions, les classificacions es poden recórrer davant del jutge de vigilància penitenciària corresponent. La decisió d'aquest jutge es podrà recórrer, en última instància, davant del Tribunal Suprem.



Revisió de la classificació en un màxim de sis mesos



Tal com estableix el Reglament penitenciari, des d'avui, s'obre un nou període d'un màxim de mig any perquè les juntes de tractament revisin cadascun dels casos i, si ho consideren convenient, s'adrecin de nou al Servei de Classificació per proposar un canvi de grau.