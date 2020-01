La ministra de Justícia del Japó acusa Carlos Ghosn de difondre «informació falsa»

La ministra de Justícia del Japó, Mori Masako, va acusar ahir Carlos Ghosn, expresident de Renault-Nissan-Mitsubishi, de difondre «informació falsa» sobre el sistema judicial japonès, cosa que va considerar «absolutament intolerable».

En una compareixença en resposta a la roda de premsa de Carlos Ghosn al Japó, Masako va afirmar que la fugida de Ghosn del país asiàtic a final de l'any passat en avió privat podria constituir un delicte i va recordar que la Interpol ha emès un «avís vermell».

La titular de la cartera de Justícia va afirmar que el directiu està acusat al Japó per suposadament no informar de la seva remuneració real, així com per transferir muntants econòmics d'una filial de Nissan a un compte el titular del qual era una empresa de la seva propietat.