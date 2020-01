Mor un jove després de menjar-se el berenar enverinat per un company de feina durant anys

Mor un jove després de menjar-se el berenar enverinat per un company de feina durant anys | Getty Images

Un jove ha mort després d'estar més de tres anys en estat vegetatiu per haver consumit el berenar que durant anys va enverinar un dels seus companys i que va deixar dos col·legues més amb danys irreversibles als ronyons, segons han informat aquest dijous mitjans locals.

L'Audiència Provincial de Bielefeld va condemnar el març passat Klaus O., de 58 anys, a cadena perpètua per intent d'homicidi en tres casos i per lesions físiques en considerar provat que va enverinar durant anys els entrepans i les begudes que consumien els seus companys durant les pauses de la jornada laboral.

El tribunal va dictaminar, així mateix, l'internament obligat de l'acusat una vegada complerta la pena màxima, en considerar que l'home presenta una tendència a continuar cometent delictes greus.

La mort ara de Nick N., de 27 anys, que es trobava en estat vegetatiu amb danys cerebrals extremadament greus a causa d'un enverinament per mercuri, no tindrà conseqüències immediates per al condemnat, que recorre la sentència.

No obstant, «si el Tribunal Suprem anul·la la sentència i ordena un nou judici, es podria acusar-lo ara també d'assassinat consumat», indica el fiscal Veit Walter, citat pel diari 'Bild'. La història es va destapar el 2017, després que un company del condemnat descobrís una pols blanca sospitosa al seu entrepà i la va fotografiar. Les càmeres de videovigilància instal·lades posteriorment van captar llavors un comportament estrany per part de l'acusat.

Arran d'aquest cas, la fiscalia va obrir investigacions sobre els casos de fins a 21 empleats de la fàbrica, situada a la localitat de Schloß Holte-Stukenbrock, a l'estat federat de Renània del Nord-Westfàlia (oest), morts des del 2000 poc després de jubilar-se, d'infart o després d'emmalaltir de càncer. «Hem pogut descartar ja nou casos i n'estem investigant encara dotze més», va precisar Walter.