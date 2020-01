Moren 176 persones en un accident d'un avió ucraïnès a prop de Teheran

Un accident d'avió va causar la mort dels 176 passatgers i tripulants que viatjaven a l'aparell de l'aerolínia ucraïnesa UIA que es va estavellar al sud de Teheran poc després d'enlairar-se amb destinació a Kíev. El Boeing 737, que va sortir de l'aeroport internacional Imam Jomeini, «va desaparèixer després de cinc minuts de vol de radar», va explicar l'Organització de l'Aviació Civil de l'Iran, que va afegir que en l'aparell viatjaven 167 passatgers i 9 tripulants.

Fonts iranianes van explicar que el sinistre va ser provocat per problemes tècnics, encara que van matisar que cal esperar a la lectura de les caixes negres, mentre que el Govern de Kíev va demanar que s'evitin les especulacions. Les restes de les persones a bord van quedar disperses al costat de les restes de l'avió sobre un terreny esportiu al sud de Teheran, cap on es van desplaçar immediatament els equips de rescat. Uns 300 efectius de la Mitja Lluna Roja van recollir entre les restes de l'aparell sabates, bosses i peluixos dels morts, i van empaquetar les restes dels cadàvers per enviar-los als forenses. El director de la Mitja Lluna Roja de Teheran, Shahin Fathi, va explicar que «només hi havia pocs cadàvers mig intactes, la resta estaven completament destrossats».