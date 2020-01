Pere Aragonès defensa triar un altre president quan la inhabilitació Torra sigui ferma

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, es va mostrar ahir partidari que el Parlament voti un nou president de la Generalitat si hi ha una inhabilitació ferma de Quim Torra i no concórrer a eleccions, ja que va assegurar que la seva voluntat és acabar la legislatura. «Si hi ha una inhabilitació ferma no es poden convocar eleccions. El que ha de fer el Parlament és elegir un nou president», va dir a Catalunya Ràdio. Mentre el Parlament elegeix un nou president, Aragonès assumiria de manera «interina» les funcions «administratives» de l'executiu català en la seva condició de vicepresident, «de la mateixa manera» que fa quan Torra «està de viatge».

Aragonès no va aclarir, però, qui hauria de reemplaçar Torra al capdavant de la Generalitat i, preguntat per si l'exconseller Ferran Mascarell -que acaba d'entrar al Parlament en substitució de Carles Puigdemont- podria ser un candidat, va contestar que encara han d'«abordar» amb JxCat com «seguir avançant».