Sánchez i Torra busquen data per a una reunió prèvia a la taula de negociació

El cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president català, Quim Torra, mantindran avui una conversa telefònica per, previsiblement, fixar una futura trobada entre tots dos que el Govern vol celebrar abans que es constitueixi la taula de negociació entre governs.

Torra va presidir ahir la primera reunió de l'Executiu que comparteixen JxCat i ERC després de la presa de possessió de Pedro Sánchez com a cap de Govern, després d'haver estat investit al Congrés dels Diputats amb la necessària abstenció d¡Esquerra i amb els vots en contra dels diputats postconvergents. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que la voluntat de Torra és poder parlar primer per telèfon amb Sánchez per felicitar-lo per la seva elecció com a president del Govern i per trobar «com més aviat millor» una data per reunir-se amb ell. Va puntualitzar que, abans que comencin els treballs de la taula de negociació entre governs pactada pel PSOE i ERC, primer s'han de reunir Sánchez i Tor-ra. «La voluntat és que aquesta negociació entre governs es pugui començar a dur a terme quan ho acordin els presidents Sánchez i Torra en la trobada que preveuen que es produeixi els propers dies», va assenyalar.

En paral·lel, Torra ja està contactant amb totes les entitats i partits independentistes per tancar una data d'una altra reunió «immediata», en aquest cas només entre sobiranistes, que serviria per fixar els «continguts, condicions i garanties» que la Generalitat portaria a la taula de negociació amb el Govern. Budó va esgrimir que tenir una posició consensuada dins del sobiranisme donaria «molta més força» a la Generalitat en la futura negociació amb l'Estat.



Sense Govern, encara

D'altra banda, Pedro Sánchez va prometre ahir el càrrec de president però va deixar per a la setmana vinent l'anunci del nou gabinet, una decisió que ha suscitat crítiques en l'oposició i que els socialistes han justificat en la necessitat de perfilar al detall l'estructura del primer Executiu de coalició de l'actual democràcia.

Encara que no hi ha govern i disset ministres estan en funcions, els grups parlamentaris socialista i Unides Podem van signar ahir un protocol pel qual es comprometen a actuar amb «lleialtat, cooperació, corresponsabilitat i estabilitat», en tot moment amb «diàleg, consens, negociació i bona fe» per implementar el programa conjunt del govern progressista.

Segons aquest protocol, en els primers 30 dies des de la conformació del govern progressista de coalició, PSOE i Unides Podem es comprometen a constituir una comissió permanent de seguiment de l'acord, que també es denominarà taula permanent, per revisar el funcionament de la coalició i el compliment dels objectius proposats.

La resolució de Sánchez de donar-se «uns dies» per comunicar un gabinet, que es donava pràcticament per tancat la setmana prèvia al debat d'investidura, va ser justificada per la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo. «No és estrany que el president necessiti uns dies per crear un Govern. Ara està fent modificacions» amb el propòsit de conformar un Govern «estable, constructiu i que duri quatre anys», va asseverar la vicepresidenta.

De moment, aquest divendres no està previst que se celebri el Consell de Ministres i, de fet, no ha estat convocada la comissió de sotssecretaris. Hi ha la possibilitat que hi hagi un consell extraordinari a mitjan setmana vinent.

Per al PP, que Sánchez hagi promès el càrrec sense nomenar ministres suposa la primera «minicrisis» del govern de coalició, que atribueixen a l'anunci, per part d'Unides Podem, dels seus nomenaments sense esperar que ho fes el president electe.

Per al portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, Sánchez està «clarament enfurismat» pels anuncis dels seus socis. «S'estan tibant els cabells abans de començar i això té un nom, que és minicrisi», va emfatitzar el responsable popular.

El líder del PP, Pablo Casado, també va arremetre contra Sánchez. Casado va acusar el president d'«engany massiu els espa-nyols» per la suposada pressa a formar govern quan ara esperarà fins a la setmana que ve, i va advertir que els populars intentaran que aquest Executiu «duri el menys possible».