Torra i Sánchez parlen per telèfon i s'emplacen a reunir-se després de la formació del govern espanyol

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han mantingut aquest dijous al matí una conversa telefònica "cordial" on s'han emplaçat a reunir-se després de la formació de l'executiu estatal.

La trucada ha tingut lloc a les 9:30 hores i ha durat 7 minuts, segons fonts dels dos governs. Torra espera que la trobada serveixi per "encarrilar la taula de negociació", una reunió que encara no s'ha concretat si es farà a Barcelona o Madrid. Al seu torn, Sánchez ha traslladat al president de la Generalitat que vol recomençar i reprendre el diàleg i que, per tant, té "la voluntat sincera d'intentar arreglar el conflicte polític a Catalunya".