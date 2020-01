Els calçots comencen a viatjar per l'Estat

La cooperativa agrícola de Valls ha començat a rebre aquesta setmana les primeres comandes per enviar calçots a diversos punts de l'estat espanyol. Les demandes, d'entre 500 i 800 calçots, provenen de restaurants de Santiago de Compostela i de Sant Sebastià. També s'ha interessat la Casa Catalana de Saragossa i es preveu que més endavant entrin peticions de l'estranger.

L'any passat se'n van arribar a enviar a Brussel·les i a Islàndia. Acostumen a ser grups de catalans que resideixen lluny de Catalunya i senten el capritx de menjar calçots. S'envien en transport refrigerat en un termini de 24/48 hores. No sols es tracta d'una mercaderia alimentària, sinó que, a més, és un vegetal "viu", la qual cosa incrementa l'exigència d'uns estrictes requisits marcats sobre un producte català que traspassa fronteres. "El cost de l'enviament pot superar el dels calçots", diu el gerent de la cooperativa, Joan Linares.

Els calçots estan a l'ordre del dia. Se'n venen per Internet o per emportar a casa, ja cuits. El president de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, Francesc Xavier Amill, destaca a l'ACN aquesta tendència creixent de comprar menats de calçots cuits, malgrat dupliquin el preu respecte els crus -a 0,25 euros per ceba cuita, aproximadament-, ja sigui perquè els clients no disposen d'una masia on fer calçotades, el poc temps o ganes de coure'ls, o inclús el fet que tampoc abundin les redoltes dels ceps, la llenya tradicionalment més adient per encendre la foguera -els calçots es fan a flama viva-, arran la mecanització de les vinyes.

La IGP, amb una cinquantena de socis, compleix el seu 25è aniversari. És a punt d'inaugurar una exposició fotogràfica a través de la qual es pretén posar cara als productors anònims d'un conreu en expansió del qual se'n fan licors, gelats, embotits i pizzes. N'hi ha qui n'aprofita fins i tot les arrels com a condiment. Els calçots van arribar-se a agermanar amb el 'botillo' del Bierzo (Lleó). Enguany formen part del sopar de la cerimònia dels Premis Gaudí. La temporada de calçots es presenta de rècord, amb previsió d'arribar als 18 milions de cebes. Les calçotades mouen a l'entorn de l'Alt Camp un volum de negoci d'entre 12 i 14 milions d'euros.